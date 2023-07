Nothing Phone (2) ufficiale: il telefono dell'hype aggiorna i suoi Glyph, il processore e la batteria

Sono stati dei lunghi mesi di attesa quelli che ci hanno portato al lancio odierno di Nothing Phone (2). Non sono però stati mesi di silenzio e leak trapelati, ma anzi di tantissime informazioni fatte trapelare direttamente da Nothing, e da alcuni suoi partner, fino ad arrivare al lancio ufficiale odierno.

Vi abbiamo già parlato dei suoi led posteriori, del suo nuovo software e WindTre ieri ha anche anticipato il prezzo. Oggi possiamo finalmente rimettere insieme tutti i pezzi e darvi il quadro completo sul nuovo smartphone Nothing.

Partiamo come sempre dalla scheda tecnica completa.

Schermo : 6.7" LTPO OLED 1-120 Hz, 1.600 nits, HDR10+, FHD+ 1080 x 2412 pixel, 240 Hz touch sampling

: 6.7" LTPO OLED 1-120 Hz, 1.600 nits, HDR10+, FHD+ 1080 x 2412 pixel, 240 Hz touch sampling Processore : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm)

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm) RAM : 8 / 12 GB

: 8 / 12 GB Memoria interna : 128 / 256 / 512 GB

: 128 / 256 / 512 GB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel ƒ/1.88 OIS Ultrawide : 50 megapixel ƒ/2.2

: Fotocamera frontale : 32 megapixel ƒ/2.45

: 32 megapixel ƒ/2.45 Connettività : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GNSS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, USB-C 2.0

: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GNSS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, USB-C 2.0 Sensori : lettore di impronte sotto il display, accelerometro, giroscopio, prossimità, luce ambientale frontale e posteriore

: lettore di impronte sotto il display, accelerometro, giroscopio, prossimità, luce ambientale frontale e posteriore Batteria : 4.700 mAh con ricarica rapida a 45W, ricarica wireless a 15W, ricarica wireless inversa a 5W

: 4.700 mAh con ricarica rapida a 45W, ricarica wireless a 15W, ricarica wireless inversa a 5W SO : Android 13 Nothing OS 2.0

: Android 13 Nothing OS 2.0 Dimensioni : 162,1 x 76,4 x 8,6 mm

: 162,1 x 76,4 x 8,6 mm Peso: 201,2 g

Analizzando l'hardware vediamo quindi che non ci sono stravolgimenti nel prodotto, se non un grande cambio di passo nel processore, che passa dalla serie medio gamma dello scorso anno a quella premium, seppur non con l'ultimo esemplare in commercio.

Rimane anche il taglio di memoria da 128 GB e non cambia la disposizione a doppia fotocamera posteriore. Fra gli upgrade vediamo sicuramente una nuova fotocamera frontale e una batteria più capiente, oltre che una ricarica più rapida.

È stato leggermente ritoccato il design con un frame più sottile e un vetro posteriore più bombato. I Glyph (ovvero i led posteriori) sono poi stati maggiormente segmentati per poter realizzare una maggiore combinazione di led possibili. Un nuovo sensore di luce ambientale posteriore permette poi alla luminosità dei Glyph di adattarsi in automatico.

Si era parlato moltissimo del software Nothing OS, che arriva infatti alla versione 2.0. Tra le novità un nuovo compositore di suonerie (qualcuno ha detto Nokia?), dei nuovi widget che funzionano anche nell'always-on display e delle nuove finestre a comparsa. Forse non tante novità quanto avremmo voluto. Ma ne parleremo in modo approfondito nella recensione completa nei prossimi giorni.

Prezzo e disponibilità

Nothing Phone (2) sarà disponibile nelle versioni 8/128, 12/256 e 12/512. I prezzi sono:

8/128 - 679€

12/256 - 729€

12/512 - 849€

Si tratta di un bell'incremento di prezzo rispetto ai 499€ chiesti per la variante base dello scorso anno. Lo smartphone sarà disponibile in preordine dal 17 luglio e in commercio dal 21 luglio. Anche WindTre lo venderà con alcune promozioni in base all'ordine di prenotazione.

Presto pubblicheremo la recensione con tutte le nostre impressioni su Nothing Phone (2).