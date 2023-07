Nothing Phone (2): il test di resistenza lascia senza parole

Stiamo parlando chiaramente di Nothing Phone (2) , il nuovo modello ampiamente anticipato dai rumor emersi nelle scorse settimane, condivisi anche da Carl Pei, il numero 1 dell'azienda che ha contribuito a incrementare le attese . E ora è giunto il momento di vedere il suo test di resistenza .

Sono passate solo poche ore da quando Nothing , l'azienda che da un paio d'anni fa parlare di sé e dei suoi prodotti, ha ufficializzato il suo nuovo smartphone Android .

Si tratta del solito test di Zack di JerryRigEverything. Ma stavolta troviamo un aspetto più unico che raro. Giocando sul nome dell'azienda il buon Zack ha realizzato un test di resistenza in cui non pronuncia letteralmente nemmeno una parola. Ci possiamo quindi godere tutti i rumori che accompagnano lo spacchettamento e i vari test condotti su Nothing Phone (2).

Concentrandoci sul test, vediamo come il display ha mostrato una resistenza ai graffi che arriva fino alla scala 7 della scala di Mohs, con i primi segni che iniziano a vedersi al livello 6.

La resistenza al graffio del frame metallico laterale è nella norma, con gli inserti per l'antenna che non soffrono. Ottima invece la resistenza dei vetri che proteggono le due fotocamere posteriori.

La resistenza al fuoco del display si rivela abbastanza lunga, con i segni del surriscaldamento che però risultano irreversibili. Ottima anche la resa del sensore d'impronte nel display, il quale continua a funzionare rapidamente anche dopo aver graffiato il display che lo protegge.

E infine la prova di flessione: Nothing Phone (2) non si comporta benissimo, visto che dopo un paio di forzature la cover posteriore si alza in maniera visibile, accompagnata da qualche scricchiolio poco rassicurante.