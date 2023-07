Nothing Phone (2) senza segreti: ecco le presunte specifiche complete

Mancano pochi giorni al debutto di Nothing Phone (2) , e se i numerosi rumor non raccontano un dispositivo che stravolgerà l'o ttimo telefono lanciato dall'azienda di Carl Pei l'anno scorso, sembra che ci siano miglioramenti nei punti più importanti (volete sapere qual è il miglior smartphone per le foto ?).

La scheda tecnica riportata da Brar conferma quanto già anticipato da TechDroider una decina di giorni fa, ma la integra con alcune importanti informazioni.

Se quindi dimensioni dello schermo, SoC e batteria non sono una sorpresa, diventano già più interessanti le indiscrezioni riguardanti il comparto fotografico.

Secondo il leaker, il dispositivo sarà dotato di una fotocamera anteriore da 32 MP (contro i 16 MP del predecessore), mentre sul retro avremo la stessa configurazione a doppia fotocamera con flash LED, ma leggermente migliorata.

La fotocamera primaria da 50 MP passa infatti dal sensore Sony IMX 766 di Nothing Phone (1) al più moderno sensore Sony IMX890, sempre dotata di OIS. Nessun cambiamento per l'ultra-grandangolare da 50 MP, che manterrà il sensore JN1.

Ecco elencate le presunte specifiche complete:

Display: display OLED da 6,7 pollici, risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, foro anteriore

display OLED da 6,7 pollici, risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, foro anteriore Processore: SoC octa-core Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm

SoC octa-core Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm RAM : 8 GB/12 GB

: 8 GB/12 GB Archiviazione: 256 GB/512 GB

256 GB/512 GB Software: Android 13 con Nothing OS 2.0

Android 13 con Nothing OS 2.0 Fotocamere posteriori : primaria: 50 MP (Sony IMX890), OIS, apertura f/1.9 ultragrandangolare: 50 MP (JN1)

: Fotocamera frontale: 32 MP

32 MP Altre caratteristiche : sensore di impronte digitali, classificazione IP, doppio slot per schede SIM, 5G, altoparlanti stereo

: sensore di impronte digitali, classificazione IP, doppio slot per schede SIM, 5G, altoparlanti stereo Batteria: 4.700 mAh con ricarica rapida da 33 W e ricarica wireless da 15 W.

Il telefono dovrebbe quindi partire da 256 GB di archiviazione, mentre l'anno scorso il modello base partiva da 128 GB, un po' pochi nell'era del 4K.

Yogesh Brar condivide anche il prezzo indiano, che dovrebbe essere tra le 42.000 e le 43.000 rupie (469-479 euro), ma anticipazioni precedenti avevano parlato in Europa di un prezzo intorno ai 579 euro, quindi un po' più alto rispetto ai 499 euro di listino del dispositivo dell'anno scorso.

Dall'India, arriva l'informazione che Nothing avvierà i preordini il 29 giugno, e che se si opta per questa soluzione si avrà diritto a uno sconto del 50% sugli auricolari Nothing Ear (Stick) e sugli accessori. Al momento non abbiamo indicazioni da noi, quindi non possiamo fare altro che aspettare la presentazione, che vi ricordiamo avverrà l'11 luglio dalle 17:30 italiane.