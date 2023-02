Nothing Phone (2): processore e specifiche di alto livello

Durante lo scorso anno abbiamo visto un nuovo attore entrare nel panorama smartphone, nello specifico in quello dei dispositivi Android. Parliamo di Nothing, l'azienda fondata dall'ex numero 1 di OnePlus.

Lo scorso anno infatti abbiamo visto Nothing Phone (1) arrivare sul mercato italiano, con una scheda tecnica da gamma media e un design sicuramente originale. L'abbiamo conosciuto a fondo nella nostra recensione completa. Ora l'azienda sembra pronta a lanciare il successore.

Nelle scorse settimane sono emersi i primi dettagli su Nothing Phone (2), ora apprendiamo maggiori informazioni. Grazie ad una fonte di mySmartPrice infatti sappiamo che il nuovo modello sarà identificato dal codice A065. Ecco le specifiche tecniche attese:

Display : AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz

: AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz Processore : Qualcomm Snapdragon 8 (non ancora annunciato)

: Qualcomm Snapdragon 8 (non ancora annunciato) RAM : 12 GB, supporto all'espansione tramite RAM virtuale

: 12 GB, supporto all'espansione tramite RAM virtuale Storage interno : fino a 256 GB

: fino a 256 GB Batteria: 5.000 mAh

Insomma, sembra che questo nuovo Nothing Phone sia pronto per arrivare sul mercato con una scheda tecnica di livello, la quale collegherebbe il dispositivo almeno nella fascia medio-alta del mercato.

Staremo a vedere se Nothing riuscirà a lanciare ad un prezzo competitivo, ovvero rimanendo sotto i 500€ come abbiamo visto fare per il primo modello.

Al momento ancora non abbiamo una data ufficiale per la presentazione di Nothing Phone (2). Sappiamo che dovrebbe arrivare entro la seconda metà del 2023. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle prossime novità.