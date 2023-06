Il design non è certo la novità di Nothing Phone (2)

Durante l'estate debutterà l'atteso Nothing Phone (2). Alcuni dettagli sul dispositivo sono stati già resi noti , ma quelli più interessati sono trapelati nelle scorse ore, quando Smartpix è riuscita a diffondere render in alta qualità del nuovo smartphone dell'azienda fondata da Carl Pei. Le immagini, creati sulla base di foto dal vivo di un'unità di prova, non suggeriscono la presenza di numerosi cambiamenti rispetto al primo modello , ad eccezione di piccoli dettagli, come gli elementi posteriori di illuminazione, completamente ridisegnati. Sempre la parte posteriore presenta una curva sottile, che restituisce al dispositivo una sensazione elegante ed ergonomica. Anche la parte anteriore è caratterizzata da una leggera curvatura, che ricorda il design 2.5D.

Il telaio è leggermente arrotondando, una modifica che renderà la presa più comoda nonché conferisce all'estetica generale del telefono una qualità più alta. Aggiornamenti anche per il flash LED, che ora presenta una configurazione a doppio LED.

Dunque, le foto notturne dovrebbero beneficiare di questa implementazione. Salto in avanti, poi, per le luci che circondano la bobina di ricarica wireless: Nothing Phone 2 utilizzerà più piccole strisce di luci. Questa novità permetterà di assumere il controllo indipendente di ciascuna striscia, offrendo la flessibilità di creare funzioni di illuminazione personalizzate attorno all'area di ricarica wireless.

Sul bordo destro ci sarà lo slot dedicato alla SIM mentre a sinistra spazio ai tasti del volume ed al pulsante di accensione. Il bordo inferiore vedrà la presenza di una porta USB-C e della griglia dell'altoparlante. Non dovrebbe esserci, invece, il jack per cuffie da 3,5 mm. Lato sostenibilità, il nuovo modello, rispetto al precedente, conterrà il triplo del materiale riciclato oppure a base biologica. Verrà fornito, inoltre, in una confezione priva di plastica, mentre il telaio in alluminio verrà realizzato con materiali riciclati al 100% con energia rinnovabile al 100%.