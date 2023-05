Nothing accelera e raddoppia: quando arriva Nothing Phone (2)

Parliamo ovviamente di Nothing Phone (2) , il secondo smartphone nella storia della giovane azienda fondata da Carl Pei. Nelle ultime ore la stessa Nothing ha rotto gli indugi in merito al lancio del nuovo modello, dopo i vari rumor che sono emersi in rete nei mesi scorsi.

Nothing è entrata dallo scorso anno nel settore smartphone , dopo aver debuttato in quello delle cuffie true wireless . Nothing Phone (1) ha sicuramente suscitato interesse, e ora il suo successore scalpita per debuttare.

Nothing ha riferito ufficialmente, tramite il tweet che trovate qui sopra, che Nothing Phone (2) arriverà nell'estate 2023. Insieme al periodo di lancio, Nothing ha anche aggiunto un aggettivo "Premium" al tweet. Ad oggi è difficile dire a cosa vuole riferirsi l'azienda. Non è escluso che si tratti di una scheda tecnica più consistente per questo Nothing Phone (2) rispetto al primo modello che si è posizionato più nella gamma media che in quella dei flagship.

Al momento non abbiamo ancora una data di lancio.

Nothing volutamente si è tenuta larga riferendosi al periodo di lancio estivo. Ovviamente Nothing Phone (2) non potrà che arrivare entro metà settembre 2023.

Dunque, giusto qualche mese ci separa dal nuovo smartphone di Nothing. Se volete rimanere aggiornati sulle prossime novità che riguarderanno il suo lancio, potete iscrivervi anche alla newsletter ufficiale.