Nothing Phone (2) arriva nel 2023

Nothing è un'azienda che al momento si mantiene ai margini del mercato tech, commercializzando un numero limitato di dispositivi. Al momento infatti sul mercato vediamo alcuni modelli di cuffie true wireless e il Nothing Phone (1) che conosciamo bene. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli su cosa attenderci per l'immediato futuro .

Lo scorso anno abbiamo vissuto una buona ventata di novità per il settore smartphone con Nothing, l'azienda fondata dall'ex numero 1 di OnePlus, che ha lanciato il suo Nothing Phone (1) , un dispositivo Android che ha tentato di differenziarsi dal resto che propongono gli altri produttori.

Carl Pei, il fondatore di Nothing appunto, ha rilasciato un'intervista a Inverse con la quale ha fornito importanti dettagli sul prossimo smartphone che lancerà l'azienda. Stiamo parlando di Nothing Phone (2), il nuovo modello che, come confermato da Pei, arriverà sul mercato nel 2023.

Qualcuno si chiederà il motivo di questo gap temporale tra il primo e secondo modello, visto che Nothing Phone (1) è stato lanciato lo scorso anno, in un panorama in cui i produttori sfornano nuovi dispositivi anche su base semestrale.

Carl Pei ha spiegato che l'azienda è giovane e che non era pronta allo sviluppo e al lancio di un nuovo modello di smartphone prima del 2023.

Chiaramente il numero 1 di Nothing non ha condiviso particolari dettagli in merito alle specifiche tecniche che presenterà il nuovo Phone (2). Man mano che ci avvicineremo alla presentazione ufficiale vi terremo aggiornati sui prossimi rumor.

In base a quanto visto finora da Nothing, possiamo aspettarci che anche Phone (2) punterà al concetto di smartphone che qualche anno fa era noto come flagship killer. Ovvero un dispositivo dalle specifiche tecniche appetibili ad un prezzo che si attesta intorno ai 500€, sicuramente minore rispetto a quello dei top di gamma attuali. Staremo a vedere se Nothing continuerà a seguire questa linea.