Ecco nuove immagini di Nothing Phone (2): saranno quelle giuste?

Il mese scorso, erano trapelati i primi render di Nothing Phone (2), probabilmente il telefono più chiacchierato delle ultime settimane.

Carl Pei, il capo di Nothing, aveva detto che però erano completamente sbagliati. Strategia? Forse no. Dopo il teaser ufficiale di qualche giorno fa, ora @evleaks diffonde le immagini ufficiali per la stampa del successore dell'ottimo Nothing Phone (1), che rivelano infatti alcuni aspetti piuttosto diversi dai CAD dei primi di giugno, ma non sembrano completamente sbagliati.