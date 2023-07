Nell'ultimo video di Marques Brownlee c'è Nothing Phone 2 (e non solo)

Un po' a sorpresa, lo youtuber Marques Brownlee ha mostrato in anteprima il nuovo Nothing Phone 2 che, ricordiamo, verrà presentato ufficialmente il prossimo 11 luglio. Il video, intitolato "Nothing Phone 2 Redesign!" , ha consentito così di dare un'occhiata approfondito all'ultimo dispositivo dell'azienda fondata da Carl Pei. Dal punto di vista del design, come già evidenziato in passato , le novità sono poche, tra cui il vetro posteriore leggermente più arrotondato sui bordi ed una colorazione più chiara. In altri ambiti, invece, qualcosa di nuovo è presente.

In particolare, Glyph, ovvero il sistema di strisce LED, è stato arricchito rispetto al modello precedente. Difatti, è stata implementata qualche interruzione in più, oltre ad inedite funzionalità. Nel dettaglio, la striscia LED centrale ora è suddivisa in sei parti (nel primo modello era singola). Quella che circonda il modulo fotografico, invece, in due. In pratica, Nothing Phone (2) ha ben 33 zone LED indipendenti, mentre il predecessore ne aveva 12.

Inoltre, una porzione centrale del posteriore contiene 16 LED e potrà essere utilizzata come indicatore di avanzamento del volume oppure come timer. A questo proposito, sembrerebbe che anche app di terze parti, come Uber, stiano progettando di utilizzare questa striscia luminosa.