Nothing Phone (2) debutterà a luglio con una batteria diversa rispetto al primo modello

Carl Pei, fondatore dell'azienda Nothing, ha rilasciato un'intervista a Forbes in cui ha rivelato alcuni dettagli interessanti sul nuovo smartphone in uscita, ovvero Nothing Phone (2). Tra questi, Pei ha confermato che il dispositivo dovrebbe uscire nel mese di luglio 2023, più o meno nello stesso periodo in cui debutteranno i nuovi pieghevoli di Samsung. Inoltre, lo smartphone vivrà un lancio globale: difatti, verrà rilasciato in contemporanea sia negli Stati Uniti che in altri Paesi.

Un'altra conferma riguarda la batteria, che avrà una capacità di 4.700 mAh. Rispetto al modello precedente – che aveva un'unità da 4.500 maAh - si tratta di un piccolo passo in avanti, anche se non ancora a livello di dispositivi come Galaxy S23 Ultra, che può contare su una batteria di 5.000 mAh, così come Pixel 7 Pro di Google. Proseguendo nell'elenco delle specifiche di Nothing Phone (2), in precedenza era stata confermata la presenza del chip Snapdragon 8+ Gen 1, che dovrebbe garantire anche un impatto inferiore sull'autonomia.