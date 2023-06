Nothing Phone (2) arriva l'11 luglio e forse avrà le novità che aspettavate

Nothing Phone (1) è stato sicuramente uno degli smartphone più interessanti del 2022 (ha vinto anche il nostro premio a riguardo). Non ha raccolto il favore di tutti, ma indubbiamente è qualcosa che non si era mai visto. Uno smartphone appariscente, che punta al minimalismo e alla semplicità. Niente funzioni mirabolanti, ma una qualità costruttiva invidiabile, una novità divisiva (come i led sul retro) e un'attenzione al suo pubblico che sembra ormai dimenticata da molti.

Come detto però non ha accontentato tutti. Per esempio chi voleva un hardware da top di gamma o un software ricco di funzionalità. È per questo che sicuramente il lancio del prossimo Nothing Phone (2) sta già catalizzando l'attenzione degli appassionati di tecnologia. Oggi sappiamo che lo smartphone verrà lanciato il prossimo 11 luglio, con disponibilità anche nel nostro paese.

Nothing ha già iniziato a disseminare i suoi primi teaser, tanto da farci pensare che al lancio Nothing Phone (2) sarà probabilmente già stato svelato in molti suoi aspetti, come da "tradizione" dell'azienda.

Quello che sappiamo per certo è che questo sarà l'anno del software, come dichiarato da Nothing stessa. Si parla di un Nothing OS 2 completamente rinnovato, andando a colmare una delle più grandi mancanze della prima versione, come per stessa ammissione dell'azienda. Lo stesso software dovrebbe poi essere aggiornato per 3 versioni di Android e per 4 anni. Una dichiarazione di intensi che si unisce a quella di molti altri produttori e che speriamo davvero apra la strada per un Nothing OS davvero nuovo. Anche l'hardware dovrebbe essere rinnovato, includendo un processore più potente e soprattutto una batteria più capiente.