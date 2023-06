Nothing Phone (2) avvistato sul sito di certificazione NBTC prima del lancio

È tutto pronto per il lancio del nuovo smartphone di Nothing, l'azienda fondata da Carl Pei. Nothing Phone (2), di cui sappiamo già quasi tutto, ha recentemente ricevuto alcune certificazioni, tra cui quella NBTC. Secondo l'elenco NBTC, il dispositivo porta il numero di modello A065 e soprattutto le specifiche già diffuse sono state confermate, tra cui il display AMOLED da 6,7" con refresh rate a 120 Hz. Il tutto sarà mosso dal chip Snapdragon 8+ Gen 1, affiancato da 12 GB di RAM e da 125 GB / 256 GB di memoria interna.

Lato software, confermata la presenza di Nothing OS 2 basato su Android 13. A questo proposito, gli sviluppatori hanno già dichiarato di aver compiuto un importante lavoro sul software, sia sul piano del look che su quello delle nuove funzionalità. La batteria, invece, avrà una capacità di 4.700 mAh con supporto alla ricarica rapida. Per quanto riguarda il comparto fotografico, sul posteriore ci dovrebbero essere due sensori, entrambi da 50 MP: uno principale e l'altro ultra grandangolare.

Sul display, troveremo il sensore fotografico anteriore con risoluzione da 32 MP.