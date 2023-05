Nothing Phone (2): la batteria cresce, promessi 3 anni di update Android

Nelle ultime ore sono trapelati dei nuovi dettagli proprio su Nothing Phone (2) , il prossimo smartphone che l'azienda lancerà sul mercato. Sembra che ci saranno alcune interessanti evoluzioni per il nuovo modello di Nothing, rispetto al suo predecessore.

Stando a quanto emerso recentemente online, Nothing Phonre (2) dovrebbe proporre un incremento della capacità della batteria. Questa dovrebbe aumentare di circa 200 mAh rispetto a quella del Phone (1) e arrivare a 4.700 mAh di capacità totale. Oltre a questo, dovrebbe incrementare anche la diagonale del display, arrivando a 6,7".

Il display dovrebbe essere un AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz. Sotto al cofano dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, accoppiato a una RAM fino a 12 GB. Staremo a vedere se ci saranno anche delle evoluzioni per quanto riguarda il comparto fotografico.

Oltre all'aspetto delle specifiche, Nothing ha comunicato che per il Phone (2) verranno applicate le stesse politiche di aggiornamento viste per il primo modello. Questo significa che ci saranno 3 anni di aggiornamenti Android assicurati e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Nothing ancora non ha condiviso quando dovrebbe venire presentato ufficialmente il nuovo Nothing Phone (2). Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.