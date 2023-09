Nothing Phone (2) si aggiorna a Nothing OS 2.0.3: tre le principali novità

Nothing ha rilasciato il terzo importante aggiornamento per il suo ultimo smartphone Nothing Phone 2. Si tratta di Nothing OS 2.0.3 e ha introdotto tre funzionalità, tra cui un nuovo widget dedicato alla bussola. Ancora, il pacchetto ha implementato la modalità Pocket, che disabilita le funzioni touch quando rileva che lo smartphone si trova in una tasca. A riguardo, i dettagli sulla nuova funzionalità sono ancora pochi: ad esempio, non si sa se la modalità sarà automatica oppure controllabile tramite le impostazioni rapide.

La novità più importante, però, è un'altra, ovvero l'espansione delle funzionalità di Glyph Progress. Procedendo con ordine, questa opzione, tramite i LED posteriori del dispositivo, consente ad app specifiche di mostrare gli aggiornamenti di avanzamento. Fino ad ora, Uber era l'unica app a sfruttare questa funzione. L'update, poi, ha aggiunto Zomato: gli utenti, quindi, potranno monitorare lo stato della consegna del cibo senza nemmeno girare il telefono. Si tratta di un buon passo avanti, soprattutto per evidenziare che il supporto LED non è solo un "dettaglio" ma uno strumento funzionale.