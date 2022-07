Nothing Phone (1) ufficiale: un nuovo OnePlus, ad un diverso prezzo

Nothing Phone (1), il primo smartphone dell'azienda di Carl Pei, già dirigente di spicco in OnePlus, è finalmente ufficiale. Ed in effetti il parallelismo tra i due brand viene praticamente automatico: il sistema ad inviti che ha accompagnato il lancio di Phone (1), la sua campagna di marketing online, ed anche lo smartphone stesso, con le sue peculiarità, ricordano la OnePlus degli esordi.

Ma attenzione perché di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia (8 anni, per la precisione, da OnePlus One): siamo nel 2022, e nessuno si può permetere un flagship killer ai giorni nostri, con processore top e prezzo intorno ai 300 euro; non dopo 2 anni di pandemia e con una recessione incombente. Qui siamo di fronte ad un medio gamma, venduto al prezzo di un medio gamma (premium).

E se da una parte Nothing Phone (1) è indubbiamente originale (soprattutto nei LED e nell'uso che ne viene fatto), dall'altra è semplicemente uno smartphone come tutti gli altri. Phone (1) non ha reinventato la ruota, non è the next big thing, ed in un mondo ormai palesemente annoiato dagli smartphone, senza l'arma del prezzo dalla sua parte, non siamo sicuri se in molti preferiranno un medio gamma premium di un'azienda comunque sconosciuta, o quello di nomi ben più blasonati. Lieti (per Nothing!) di sbagliarci.