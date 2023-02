Nothing Phone (1): la fotocamera non è il suo forte

Nothing recentemente è entrata anche nel settore smartphone, con il suo Nothing Phone (1) che ha colpito soprattutto per il design particolare, compreso quello dell'interfaccia grafica.

Mentre emergono voci sul suo successore, Nothing Phone (1) è passato tra le mani di DxOMark, l'azienda che ormai costituisce una voce autorevole nel campo della valutazione delle performance fotografiche. Il giudizio finale non è particolarmente entusiasmante.

Nothing Phone (1) infatti ha ricevuto un punteggio globale pari a 114 punti, il quale lo colloca al 62° posto nella classifica generale, e al sesto posto in quella in cui sono inclusi i dispositivi nella sua fascia di prezzo. Per avere un raffronto, Pixel 6a l'ha superato di 8 punti.

I comparti che hanno convinto in positivo DxOMark sono stati la fotografia in condizioni di buona luminosità e la registrazione video, la quale si è fatta valere soprattutto in termini di stabilizzazione e livello di dettaglio.

Ciò che invece ha convinto meno sono stati gli scatti in modalità bokeh, così come quelli che presuppongono un elevato range dinamico e i video registrati in condizioni di movimento, come ad esempio mentre si cammina.

Insomma, sembra che il comparto fotografico non sia il punto più forte di Nothing Phone (1). C'è anche da dire che alcune delle criticità evidenziate da DxOMark potrebbero essere risolte, o almeno ridotte, tramite aggiustamenti software. Staremo a vedere se questo avverrà in futuro.