Nothing Phone (1) accoglie la seconda beta di Android 13

Android 13, da alcuni mesi, è disponibile per diversi smartphone. Tuttavia, diversi dispositivi ancora non dispongono dell'ultima versione del sistema operativo di Google. Tra questi, rientra il Nothing Phone (1), per cui recentemente è stata diffusa una seconda versione beta dell'aggiornamento. Il secondo pacchetto, quindi, è scaricabile soltanto dagli utenti già iscritti nel programma beta.

Per quanto riguarda le novità, questa build non contiene grosse modifiche rispetto alla prima beta. Nel changelog, ad esempio, viene fatta menzione ai nuovi sfondi, ad alcuni miglioramenti all'autonomia e alla luminosità automatica nonché all'applicazione della fotocamera e alle sue animazioni. La novità più grossa, però, consiste nell'aggiunta di scorciatoie personalizzabili nella schermata di blocco. Nello specifico, è comparsa una nuova sezione nel menu delle impostazioni che permette agli utenti di personalizzare i pulsanti "sinistra" e "destra" che appaiono sulla schermata di blocco. I pulsanti personalizzabili, però, non consentono l'aggiunta di scorciatoie dedicate alla fotocamera oppure alla torcia.