Nothing Phone (1) festeggia Android 13: arriva la stabile

Nothing è una delle aziende più giovani nel mercato smartphone, con il suo unico arrivato lo scorso anno. Lo stesso modello di smartphone ha finalmente ricevuto l'atteso aggiornamento ad Android 13.

La notizia del major update per Nothing Phone (1) arriva dopo una serie di versioni beta distribuite a partire dalla fine dello scorso anno. Nelle ultime ore diversi utenti con Nothing Phone (1) hanno ricevuto la prima versione stabile di Android 13. Si tratta della Nothing OS 1.5.2, andiamo a vedere insieme il changelog completo con tutte le novità:

App Meteo

Nuova app meteo.

Toccando un widget meteo sulla schermata iniziale si apre direttamente la città corrispondente.

Personalizzazione

Nuovo soundpack Glyph con più suonerie e suoni di notifica.

Più combinazioni di colori disponibili dal selettore di sfondi.

Nuova collezione di sfondi minimal.

Icone adattive.

Personalizzazioni delle scorciatoie della schermata di blocco per fotocamera, torcia, controlli del dispositivo e wallet.

Esperienza utente

Migliorata la gestione dei dati con doppia SIM tramite il pannello Impostazioni Rapide.

Visualizzazione automatica della rete corrente e della quantità di dati a disposizione in Impostazioni Rapide.

Scansione codici QR dall'app Fotocamera.

Preferenze di lingua specifiche per ogni app.

Interfaccia grafica

Nuovo look per i controlli multimediali.

Pannello delle impostazioni del volume migliorato.

Notifiche luminose in modalità di gioco migliorate.

Animazioni più fluide durante la transizione del display tra spento e acceso.

Interfaccia dell'app Fotocamera ottimizzata.

Privacy

Avviso automatico quando le app accedono agli appunti. Cancellazione automatica della cronologia.

Introduzione dell'app Sicurezza personale.

Prestazioni

Miglioramento dei consumi, miglioramento della velocità di avvio e della stabilità di sistema.

Attualmente sembra che l'aggiornamento sia in fase di distribuzione soltanto per coloro che hanno aderito al programma beta di Android 13 per Nothing Phone (1).

L'aggiornamento OTA ha un peso di circa 150 MB. Ci aspettiamo che lo stesso major update verrà distribuito ufficialmente anche per coloro che hanno la stabile entro le prossime settimane.