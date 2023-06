Nothing OS 2.0 arriverà questa estate e promette grandi novità

Nothing lancerà il suo secondo smartphone , il Nothing Phone (2) , a Luglio 2023, come confermato dal fondatore dell'azienda Carl Pei , e insieme a lui arriverà Nothing OS 2.0 , annunciata sui social dell'azienda con un breve video. Nel post di presentazione la descrizione dice che il software si concentrerà sull'identità dell'azienda con il suo stile minimal e sull'utilizzo concreto dello smartphone.

Hoyss ha raccontato che inizialmente era molto entusiasta del design del Nothing Phone (1) , ma il software non era ciò che si aspettava, non era veramente in linea con il design dello smartphone. Così lui ha deciso di portare con sé in Nothing la sua squadra di designer da Blloc per lavorare alla nuova versione di Nothing OS , che sarà più particolare della precedente. Perciò, l'azienda ha deciso di ricominciare da zero per puntare a un look nuovo , che si sappia distinguere e che sia funzionale .

Il Software Creative Director di Nothing, Mladen M. Hoyss , ha rilasciato un'intervista ai colleghi di XDA parlando di ciò che è stato e ciò che sarà Nothing OS. Il suo background parla chiaro: ha lavorato in Blloc , società che ha realizzato il launcher Ratio (già esaminato da Nicola in passato), concentrandosi sul minimalismo dell'app. Durante l'intervista ha ripercorso ciò che è stata Nothing all'inizio: il team vero e proprio era composto da poche persone e a lato c'era una squadra esterna, che lavorava sulla versione stock di Android. Con il tempo la compagnia è cresciuta e si sono visti i primi miglioramenti e le prime feature esclusive.

Il designer si è soffermato "sull'intentional smartphone consumption", ossia secondo lui la tecnologia deve supportare l'utente e non il contrario, quindi l'utente deve essere produttivo ma al tempo stesso divertirsi nell'usare il dispositivo, che dovrà essere subito riconoscibile come parte dell'ecosistema di Nothing. In ogni caso, Hoyss chiarisce che il punto di partenza rimane Android, ma il loro intento è quello di migliorarlo e renderlo più produttivo per gli utenti, così da avere come risultato un prodotto che sia innegabilmente di Nothing.

Purtroppo Hoyss non ha fornito molti dettagli, però ha assicurato che il team di sviluppatori di Nothing, un insieme di sviluppatori della OxygenOS e di sviluppatori di Blloc, sta lavorando sia sul software sia sull'hardware così da farli comunicare tra loro e che non mancherà il focus sulle performance.

In conclusione, il Nothing Phone (2) e la Nothing OS 2.0 arriveranno tra circa un mese e siamo super curiosi di sapere come saranno: manterranno le promesse? Ci sarà un cambiamento drastico come ha detto Hoyss? Non ci resta che aspettare luglio per scoprirlo!