Nothing presenta Glyph Composer, l'app per creare le suonerie insieme agli Swedish House Mafia

Nell'attesa del debutto di Nothing Phone (2), che avverrà il prossimo 11 luglio, l'azienda di Carl Pei ha deciso di lanciare una novità piuttosto originale. In collaborazione con gli Swedish House Mafia – noto gruppo di musica elettronica – ha creato Glyph Composer, un originale strumento di espressione creativa che consentirà agli utenti di creare la propria suoneria Glyph Ringstone, ovvero una sequenza di suoni e luci corrispondenti sul retro degli smartphone Nothing.

Nello specifico, dopo aver trovato il ritmo giusto, gli utenti potranno premere il tasto per registrare e realizzare la propria suoneria oppure, in alternativa, utilizzare una melodia preimpostata e mixata dagli stessi Swedish House Mafia. A questo proposito, i possessori di Nothing Phone potranno usufruire anche del Glyph Sound Pack del gruppo musicale, una raccolta di 5 toni e mix sonori distinti, totalmente personalizzabili, che attiveranno le luci posteriore dello smartphone (ovviamente andranno a tempo con i LED). A questo proposito, una composizione tra gli 8 ed i 10 secondi verrà memorizzata come file audio multitraccia mentre le sequenze monofoniche – che durano 2 secondi – si sincronizzeranno con il sistema Glyph sul retro del dispositivo.

Sul nuovo progetto si è espresso il fondatore di Nothing, Carl Pei: ''Siamo onorati di collaborare con i pionieri della musica house Swedish House Mafia per presentare sia Glyph Composer che il nostro primo Glyph Sound Pack. Axwell, Steve e Sebastian sono stati i primi sostenitori di Nothing, quindi ci è sembrato naturale innovare con loro su un prodotto con cui i creatori di tutto il mondo possono confrontarsi". Gli Swedish House Mafia, invece, hanno dichiarato: "Siamo entusiasti di aver collaborato con il team di Nothing a Londra per lanciare un'innovazione per smartphone che avvicina sempre di più i mondi della musica e della tecnologia. Tutti e tre siamo stati fan di Carl Pei e della visione di Nothing fin dall'inizio e siamo orgogliosi di essere i primi creativi a lanciare un sound pack di Glyph Composer".