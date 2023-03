Manca sempre meno alla presentazione di Nothing Ear 2: intanto ecco i rendering e le specifiche

Manca poco più di una settimana alla presentazione dei nuovi auricolari Nothing Ear 2, prevista per il 22 marzo. Tuttavia, le indiscrezioni ed i primi rendering delle nuove cuffiette già circolano da tempo, a partire da quelle diffuse dal noto informatore OnLeaks. Nello specifico, sul piano del design non sembrano esserci grosse differenze rispetto al modello precedente. Anche le nuove Nothing Ear 2, infatti, presentano un corpo trasparente così come la custodia. Le differenze, invece, sono due: il microfono con cancellazione del rumore è stato trasferito nella parte superiore mentre il marchio presente sugli auricolari sembra aver subito una leggera modifica.

Passando alle specifiche tecniche, gli auricolari potrebbero essere equipaggiati con altoparlanti da 11,6 mm – così come il modello precedente – mentre la batteria dovrebbe garantire un'autonomia di 6 ore. Avrebbe ricevuto un miglioramento, invece, la custodia degli auricolari che, rispetto al passato, garantirebbe due ore di ricarica in più (complessivamente assicurerebbe 36 ore). Sempre la custodia, inoltre, supporterà la ricarica tramite la porta USB-C ed in modalità wireless con un caricabatteria compatibile con Qi.