Nothig OS: parte oggi il programma closed beta di Android 13

Fortunatamente però è lo stesso Carl Pei a fornire maggiori dettagli sui tempi di rilascio di Android 13 : in un recente tweet pubblicato dal fondatore della società, si legge che la closed beta di Nothing OS Android 13 sarà disponibile da oggi , mentre la beta aperta lo sarà tra due settimane.

Nothing Phone (1) è caratterizzato da un design decisamente particolare : lo "stile" e la forma del dispositivo ricorda indubbiamente un iPhone, ma la scocca posteriore monta dei LED di diverse dimensioni che possono essere personalizzati per segnalare la presenza di notifiche quando lo smartphone è rivolto con lo schermo verso il basso. Anche il software è personalizzato con icone e suonerie originali.

Qualche mese fa, il mercato degli smartphone è stato "scosso" da Nothing Phone (1) - qui la nostra recensione : il dispositivo è prodotto da Nothing, azienda fondata da Carl Pei , precedentemente già dirigente di OnePlus , e la società ha puntato tantissimo sul marketing , creando un enorme hype intorno allo smartphone (quest'ultimo è stato poi venduto con un sistema ad inviti).

Non sappiamo in che modo siano stati scelti gli utenti per partecipare alla closed beta, ma in ogni caso basterà attendere solo un paio di settimane prima di provare effettivamente il software. Purtroppo non sappiamo per quando è previsto il rilascio della versione stabile del sistema operativo: rumor delle scorse settimane parlavano di rilascio solo nel 2023.

Se siete davvero impazienti di provare Android 13 sul vostro Nothing Phone (1) e siete abbastanza pratici di modding, potete dare uno sguardo alla Paranoid Android: la versione Topaz della ROM è basata proprio su Android 13 ed è compatibile con lo smartphone di Nothing (anche se si tratta solo di build alpha).

Qui tutti i dettagli.