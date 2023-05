Non scrivete questo link su Whatsapp: crasherà all'infinito

Non è la prima volta che parliamo di codici che fanno crashare WhatsApp se inviati (o ricevuti). Oggi torniamo con un problema abbastanza curioso sempre su WhatsApp e nello specifico nella versione per Android.

C'è infatti un codice che se inviato come URL in una chat farà crashare l'applicazione. La cosa curiosa è che questo link è link che dovrebbe rimandare alle impostazioni dell'app di WhatsApp stessa. Si tratta di:

wa.me/settings

Se si riceve questo codice l'applicazione crasherà all'istante. Questo crash andrà avanti all'infinito quando si tenterà di nuovo di aprire quella stessa chat, ma per fortuna non bloccherà il resto dell'applicazione, che continuerà a funzionare correttamente.

Come detto il problema sembra presente solo su Android e solo nell'ultima versione stabile (e non in beta). Si tratta per la precisione della versione 2.23.10.77. Facile pensare che il problema verrà risolto con il prossimo aggiornamento, ma se avete (giustamente) fretta di risolvere la soluzione è quella di accedere tramite WhatsApp Web da un computer e rimuovere da lì il messaggio incriminato.