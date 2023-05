Vi abbiamo già svelato il nome di Pixel Watch 2

Il popolare leaker non ha svelato la sua fonte, ma è probabile che provenga da un rivenditore o operatore che si sta preparando per il nuovo orologio della casa di Mountain View. E se l'utilizzo di un numero per indicare la seconda generazione del dispositivo non sorprende, in quanto in linea con la denominazione utilizzata per i telefoni Pixel (la nomenclatura 2a generazione sembra riservata ai Nest), l'elefante nella stanza è l'assenza totale di leak.

Diciamocelo chiaramente, Google non è mai stata molto brava nel tenere per sé i nuovi dispositivi, e l'anno scorso in questo stesso periodo, ovvero alla vigilia del Google I/O, l'attesissimo Pixel Watch era già apparso in numerosi render e foto dal vivo dopo essere stato "trovato" in un bar.

Si conosceva praticamente tutto del nuovo dispositivo, proprio come ormai i Pixel 7a non hanno più segreti, sebbene, lo ammettiamo, nessuno ne ha ancora trovato uno in qualche ristorante o camerino.

Ma Pixel Watch 2? Un silenzio totale, assordante e, verrebbe da dire, quasi preoccupante per gli standard della casa di Mountain View.

L'anno scorso era trapelato il nome in codice, Rohan, ma nessuno ne ha più sentito parlare, e se 9TO5Google un paio di giorni fa ha riportato la notizia che Google probabilmente lancerà la serie Pixel 8 il nuovo Pixel Watch 2 questo autunno, sarebbe logico supporre una loro anticipazione al Google I/O di domani. Per inciso, sui nuovi Pixel 8 sono già trapelati render e alcuni rumor sulle specifiche.

Che la GrandeG sia improvvisamente diventata bravissima a tenere i segreti? Difficile crederlo, ma gli indizi a nostra disposizione sembrerebbero suggerirlo. Per il momento, tutti i riflettori sono puntati sull'evento di domani e soprattutto sulla presentazione di Pixel 7a, Pixel Tablet e Pixel Fold, che tra l'altro potrebbe includere un Pixel Watch in omaggio.