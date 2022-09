Nokia X30 5G PureView guida la carica di nuovi telefoni e accessori dell'azienda

Da notare che in confezione non sarà presente il caricabatterie: Nokia ha dichiarato in merito che "la rimozione del caricabatterie per contrastare i rifiuti elettronici e l'utilizzo di una scatola in carta certificata al 100% FSC e riciclata al 94% ci consente di risparmiare sulle emissioni di CO2 dovute al trasporto e di sostenere la Circular Economy".

Tablet Nokia T21

Il tablet monta un display da 10,36" 2K (1200 x 2000 pixel), un processore Unisoc T612 (2 x A75 e 6 x A55 @ 1,8 GHz), fino a 4 GB di memoria RAM e fino a 128 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore e quella anteriore sono da 8 MP. La batteria è da 8200 mAh e supporta la ricarica rapida a 18 W. È possibile utilizzare il tablet con una nano SIM.

Il tablet presenta una robusta scocca in alluminio, con una cover per l'antenna in plastica riciclata al 60%. Non manca infine il supporto all'NFC per i pagamenti e la funzionalità Second Screen, che permette di espandere e controllare simultaneamente anche il PC. Il tablet supporta anche un pennino esterno per prendere appunti.

Nokia T21 sarà disponibile nelle prossime settimane nel colore Charcoal Grey a partire da 239 euro.