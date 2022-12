Ecco i primi Nokia che ricevono ufficialmente Android 13

Nelle ultime ore infatti Nokia X10 sta ricevendo la build V3.270, mentre per Nokia X20 sta arrivando la build V3.360. Entrambe sono basate sulla versione stabile di Android 13 e hanno un peso di circa 2,4 GB.

Il changelog non è particolarmente dettagliato: si menziona l'introduzione del supporto al tema dinamico, personalizzazione delle icone, richiesta di permessi per ogni nuova app installata, nuovi controlli multimediali, nuovo look per il Photo Picker e tutte le novità caratteristiche di Android 13 stock.

I major update per i due dispositivi Nokia sono attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA in Europa.

Se ancora non li avete ricevuti significa che dovrete attendere qualche giorno in più.