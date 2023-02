Nokia ha un nuovo logo e vuole produrre i suoi futuri smartphone in Europa

Periodo di grandi cambiamenti per HDM Global e Nokia. Procedendo con ordine, l'azienda sta muovendo i primi passi per diventare il primo grande fornitore globale di smartphone a portare la produzione in Europa. In particolare, HMD sta sviluppando capacità e processi per avviare la produzione di dispositivi Nokia 5G a partire da quest'anno tramite un piano articolato in tre fasi: ripristino, accelerazione e scalabilità.

L'altra novità importante, invece, riguarda il logo, che per la prima volta in 60 anni subirà un restyling. Nokia, infatti, saluterà la tradizionale tonalità blu per sostituirlo con una gamma di colori che verranno utilizzati a seconda delle circostanze. Inoltre, Pekka Lundmark, CEO della società, ha aggiunto che Nokia non sarà più un'azienda concentrata gli smartphone bensì una "società di tecnologia aziendale".