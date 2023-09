Sulla scia del successo di "Barbie", Nokia lancia G42 5G nella colorazione So Pink

Dopo il successo di Nokia G42 5G So Purple, HMD Global, la casa dei telefoni Nokia annuncia l'arrivo sul mercato italiano della versione So Pink: questo smartphone sarà disponibile sul sito ufficiale a partire da 249 euro. Tra l'altro, è riparabile e dotato di connettività 5G per scattare, condividere, fare acquisti e guardare in streaming con stile. In particolare, lo smartphone può essere aggiustato a casa con i kit di iFixit e, grazie alle sue guide pratiche, sarà possibile sostituire schermo, porta di ricarica, batteria e cover posteriore a partire da 24,95€.