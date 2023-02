Nokia annuncia tre smartphone: G22 (in collaborazione con iFixit), C22 e C32

Se Nokia (HMD Global) ha fatto notizia in questo inizio 2023 per la sua battaglia legale contro OnePlus, vietando il rilascio dell'ultimo OnePlus 11 in Germania, eravamo rimasti ancora a digiuno di nuovi dispositivi, ma ora il marchio rimette le cose a posto con tre prodotti appena annunciati, Nokia G22, Nokia C32 e Nokia C22. A prima vista non è niente di particolarmente entusiasmante, si tratta di telefoni medio-basso gamma che come da abitudine del produttore mettono al primo posto convenienza e autonomia, ma Nokia G22 è piuttosto interessante, in quanto è il primo dispositivo del marchio realizzato per essere riparato grazie alla collaborazione con iFixit. Andiamo a scoprirli! Segui AndroidWorld su News

I tre nuovi smartphone Nokia

Indice

Nokia G22: un Nokia G21 riparabile, ma Android 12 stona

Caratteristiche tecniche Schermo : 6,52'' HD+ 20:9 V-notch (1600 x 720 pixel) con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, luminosità tipica di 500 nit, protezione Corning Gorilla Glass 3

: 6,52'' HD+ 20:9 V-notch (1600 x 720 pixel) con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, luminosità tipica di 500 nit, protezione Corning Gorilla Glass 3 CPU : Processore Octa Core Unisoc T606 da 1,6 GHz (6 core Cortex-A55 e 2 core Cortex-A75) da 12 nm con GPU Mali G57 MP1

: Processore Octa Core Unisoc T606 da 1,6 GHz (6 core Cortex-A55 e 2 core Cortex-A75) da 12 nm con GPU Mali G57 MP1 RAM : 4 GB LPDDR4x (2 GB di RAM virtuale)

: 4 GB LPDDR4x (2 GB di RAM virtuale) Archiviazione : 64 GB/128 GB, espandibili fino a 2 TB con microSD

: 64 GB/128 GB, espandibili fino a 2 TB con microSD Fotocamere posteriori : Principale : 50 MP, f/1.8 Profondità : 2 MP Macro : 2 MP, f/2.4

: Fotocamera anteriore : 8MP, f/2.2

: 8MP, f/2.2 Connettività : dual nano SIM, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C, NFC (in mercati selezionati)

: dual nano SIM, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C, NFC (in mercati selezionati) Varie: Jack audio da 3,5 mm, radio FM, audio OZO

Jack audio da 3,5 mm, radio FM, audio OZO Dispositivi biometrici : sensore per impronte digitali montato lateralmente

: sensore per impronte digitali montato lateralmente Resistenza: Resistente a polvere e schizzi (IP52)

Resistente a polvere e schizzi (IP52) Dimensioni : 165 x 76,19 x 8,48 mm

: 165 x 76,19 x 8,48 mm Peso : 195,23 g

: 195,23 g Batteria : 5050 mAh con supporto per la ricarica da 20 W (PD3.0)

: 5050 mAh con supporto per la ricarica da 20 W (PD3.0) OS: Android 12

Come potete vedere, Nokia G22 non è troppo diverso dal Nokia G21, a parte la ricarica rapida da 20 W (Nokia afferma che il telefono mantiene oltre l'80% della capacità della batteria originale anche dopo 800 cicli di ricarica completi) e l'OZO playback con bassi potenziati per un suono più chiaro, ma sotto alla scocca ci sono delle differenze importanti. Come dicevamo in apertura, infatti, il nuovo telefono del marchio finlandese è stato realizzato in collaborazione con iFixit per permettere una facile riparabilità, con guide, parti di ricambio a poco prezzo, e soprattutto componenti accessibili, come la porta di ricarica, lo schermo o la batteria. Il nuovo design è stato chiamato, appropriatamente, QuickFix, e non è l'unico aspetto che lo rende sostenibile. Nokia G22 è infatti anche un dispositivo realizzato con materiali di scarto (il retro è in plastica riciclata al 100%), e la garanzia è di tre anni, senza costi aggiuntivi.

Schema Nokia G22. Fonte: iFixit

In tutto questo, stona la presenza di Android 12 (anche G21 era stato lanciato con una versione di Android precedente), mitigata solo in parte dalla promessa di due anni di aggiornamenti maggiori e tre anni di aggiornamenti di sicurezza mensili. Prezzi e disponibilità Il Nokia G22 sarà disponibile a breve in Meteor Grey e Lagoon Blue a partire da un prezzo consigliato di 179 euro per la versione 4 GB + 64 GB. Qui trovate tutte le informazioni. Sul sito di iFixit sono disponibili guide, Fit-Kit a 5 Euro, e parti di ricambio: schermo 54,95 Euro

54,95 Euro batteria 24,95 Euro

24,95 Euro porta di ricarica 19,95 Euro.

Nokia C32

Caratteristiche tecniche Schermo : 6,5'' HD+ V-notch 20:9 (1600 × 720 pixel)

: 6,5'' HD+ V-notch 20:9 (1600 × 720 pixel) CPU : Processore Octa Core da 1,6 GHz

: Processore Octa Core da 1,6 GHz RAM : 3/4 GB

: 3/4 GB Archiviazione : 64 GB/128 GB, espandibili fino a 256 GB con microSD

: 64 GB/128 GB, espandibili fino a 256 GB con microSD Fotocamere posteriori : Principale : 50 MP Macro : 2 MP

: Fotocamera anteriore : 8MP

: 8MP Connettività : dual nano SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, USB tipo C

: dual nano SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, USB tipo C Varie: Jack audio da 3,5 mm, radio FM

Jack audio da 3,5 mm, radio FM Dispositivi biometrici : sensore per impronte digitali montato lateralmente

: sensore per impronte digitali montato lateralmente Resistenza: Resistente a polvere e schizzi (IP52)

Resistente a polvere e schizzi (IP52) Dimensioni : 164,6 x 75,9 x 8,55 mm

: 164,6 x 75,9 x 8,55 mm Peso : 199,4 g

: 199,4 g Batteria : 5000 mAh con supporto per la ricarica da 10 W

: 5000 mAh con supporto per la ricarica da 10 W OS: Android 13

Nokia C32 è un dispositivo economico e senza pretese, ma che promette scatti di prim'ordine in quanto porta per la prima volta un sensore fotografico da 50 MP sulla serie C. Per quanto riguarda il design, abbiamo una finitura in vetro temperato ed eleganti bordi piatti per una sensazione di qualità superiore, secondo l'azienda, e il grado di protezione IP52 offre resistenza alla polvere e agli schizzi. Ottima la presenza di Android 13, con la promessa di 2 anni di aggiornamenti di sicurezza trimestrali (nessuna parola sugli aggiornamenti maggiori, il che non è un buon segno), mentre la batteria da 5000 mAh promette fino a 3 giorni di autonomia. Prezzi e disponibilità Nokia C32 sarà disponibile nei colori Charcoal, Autumn Green e Beach Pink a partire da un prezzo consigliato di 139 euro per la versione 3 GB + 64 GB, mentre ancora non si hanno indicazioni sul prezzo della variante 4/128 GB.

Nokia C22

Caratteristiche tecniche Schermo : 6,5'' HD+ V-notch 20:9 (1600 × 720 pixel)

: 6,5'' HD+ V-notch 20:9 (1600 × 720 pixel) CPU : Processore Octa Core da 1,6 GHz

: Processore Octa Core da 1,6 GHz RAM : 2/3 GB

: 2/3 GB Archiviazione : 64 GB, espandibili fino a 256 GB con microSD

: 64 GB, espandibili fino a 256 GB con microSD Fotocamere posteriori : Principale : 13 MP Macro : 2 MP

: Fotocamera anteriore : 8MP

: 8MP Connettività : 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, USB tipo C

: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, USB tipo C Varie: Jack audio da 3,5 mm, radio FM

Jack audio da 3,5 mm, radio FM Dispositivi biometrici : sensore per impronte digitali montato posteriormente

: sensore per impronte digitali montato posteriormente Resistenza: Resistente a polvere e schizzi (IP52)

Resistente a polvere e schizzi (IP52) Dimensioni : 164,6 x 75,89 x 8,55 mm

: 164,6 x 75,89 x 8,55 mm Peso : 190 g

: 190 g Batteria : 5000 mAh con supporto per la ricarica da 10 W

: 5000 mAh con supporto per la ricarica da 10 W OS: Android 13 Go Edition

Secondo HMD, Nokia C22 offre una qualità costruttiva eccezionale, che supera la concorrenza in rigorosi test di caduta, oltre alla protezione da schizzi e polvere IP52, vetro frontale 2.5D rinforzato e chassis in metallo rigido alloggiato all'interno di un robusto design unibody in policarbonato. Il dispositivo migliora il predecessore lato imaging, con una fotocamera che passa da 8 a 13 MP, mentre la batteria da 5000 mAh promette fino a 3 giorni di autonomia. Il sistema operativo è Android 13 (Go Edition), e Nokia promette 2 anni di aggiornamenti di sicurezza trimestrali (anche qui nessuna parola sugli aggiornamenti maggiori, quindi è probabile non ce ne saranno). Prezzi e disponibilità Nokia C22 sarà disponibile nei colori Midnight Black e Sand a partire da un prezzo consigliato di 129 euro per la versione 2 GB + 64 GB.

Altre novità da Nokia