Nokia Circular è un prossimo abbonamento dell'azienda

Nokia in passato è stata protagonista assoluta del mercato smartphone, anche nel settore dei top di gamma Android con diversi modelli. Negli ultimi anni abbiamo visto l'azienda ristrutturarsi sotto la guida di HMD Global, sfornando modelli di smartphone focalizzati sulla gamma media.

Ultimamente non abbiamo visto particolari novità da parte di Nokia nel mondo smartphone Android. Nonostante questo l'azienda rimane attiva e, stando alle ultime notizie trapelate online, starebbe preparando un particolare servizio in abbonamento.

Quello di cui parliamo si chiama Nokia Circular e consisterebbe in una forma di servizio in abbonamento dalle tinte green. Le immagini che trovate in galleria consistono in un paio di screenshot tratti da un messaggio pubblicitario ricevuto da alcuni utenti da parte di Nokia.

Nokia Circular viene infatti pubblicizzato come un servizio in abbonamento per offrire opzioni senza la necessità di possedere uno smartphone. Nello specifico, Nokia Circular dovrebbe proporre l'accesso a servizi per la sostenibilità, come opzioni per l'economia circolare, l'incentivazione del riciclo dei dispositivi elettronici.

Nokia Circular dovrebbe prevedere anche delle forme di cashback e reward in base alle attività degli utenti. Insomma, il servizio ha tutti i connotati di un abbonamento di fidelizzazione che prescinde dal possesso di uno smartphone.