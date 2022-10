Da diversi anni ormai conosciamo OnePlus per il suo forte impegno nel settore di mercato degli smartphone, iniziato con i top di gamma Android e poi esteso al segmento dei medio-gamma.

Canale Telegram Offerte

Nelle scorse settimane abbiamo parlato in diverse occasioni di OnePlus 11 Pro, un dispositivo che avrebbe dovuto rappresentare quanto di meglio da offrire l'azienda cinese nel mercato. Questo dispositivo sarebbe infatti dovuto succedere a OnePlus 10 Pro, e alla serie T arrivata recentemente. Arriva invece la smentita.

Secondo quanto riferito dal noto leaker Max Jambor, non ci sarà uno OnePlus 11 Pro. O meglio, il dispositivo Pro che sta sviluppando OnePlus arriverà sul mercato col nome di OnePlus 11. Insomma, OnePlus non sarebbe intenzionata a lanciare due modelli tra i suoi nuovi top di gamma, forse per concentrarsi maggiormente sul segmento della gamma media.