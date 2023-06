Netflix per Google TV si aggiorna: gradita novità per i vostri occhi

L'app di Netflix sulle piattaforme TV di Google infatti ora supporta l'adattamento automatico del frame rate in base alle caratteristiche del contenuto che si sta visualizzando. L'app Netflix sulla vostra TV sarà quindi in grado di "comunicare" al sistema operativo, ovvero a Google TV o Android TV, qual è il frame rate ottimale al quale mostrare il contenuto selezionato.

Nelle ultime ore è arrivato un interessante aggiornamento che riguarda proprio la versione per Android TV e Google TV di Netflix. L'aggiornamento introduce una nuova funzionalità che farà piacere ai vostri occhi .

Il video che trovate proprio qui sopra mostra un esempio di quanto abbiamo appena descritto. Selezionando due contenuti diversi e di tipo diverso su Netflix, questi verranno mostrati con frame rate diversi su Google TV e Android TV.

La novità che abbiamo appena visto dovrebbe quindi ridurre gli artefatti visivi che appaiono quando non c'è corrispondenza tra il frame rate del contenuto visualizzato e il refresh rate del pannello sul quale si sta vedendo. La novità è in fase di distribuzione automatica per tutti a livello globale.