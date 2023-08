Amerete ancora di più Nearby Share su Android

Nell'ultimo anno Google ha impresso un consistente cambio di marcia alla sua piattaforma per la condivisione dei file tra dispositivi Android. Questo è arrivato con Nearby Share, quello che sostanzialmente è l'AirDrop per Android.

E proprio a proposito di Nearby Share sarebbero in arrivo delle novità interessanti, le quali dovrebbero potenziare ulteriormente la modalità di condivisione dei file tra dispositivi Android.

Come vedete dallo screenshot in basso, Nearby Share dovrebbe presto offrire delle opzioni di condivisione a destinatari specifici all'interno del menù di condivisione di Android. Questa opzione farà risparmiare tempo proprio nella condivisione dei file con Nearby Share, visto che non sarà necessario selezionare il destinatario in un secondo passaggio.