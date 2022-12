Il regalo di Natale di Google per Android, Wear OS e Google TV

Le festività natalizie sono ormai alle porte e Google ha deciso di festeggiare donando nuove funzionalità ad Android. Ad esempio, Google Foto, che consente di creare divertenti collage, beneficerà di nuovi design, realizzati in collaborazione con il duo di artisti australiani DABSMYLA e con Yao Cheng Design. L'editor, tra l'altro, potrà contare sul supporto al drag and drog, che permette l'accesso a controlli molto semplici. Inoltre, Google evidenzia le nuove funzionalità di Gboard che presenta inedite emoji disponibili in "Emoji Kitchen". Sarà possibile, quindi, creare sticker a tema natalizi e non solo.