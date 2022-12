Motorola lancia ThinkPhone: ecco lo smartphone ispirato ai ThinkPad

Motorola è pronta a lanciare un nuovo smartphone, il cui nome dovrebbe essere "ThinkPhone" e non Moto Edge Fusion 40, come si vociferava in passato. Il dispositivo sarà equipaggiato con un display piatto POLED da 6,6" (con refresh rate a 144 Hz), mentre il telaio verrà realizzato in alluminio per un peso complessivo di 189 grammi. Sul retro, che avrà un corpo in fibra aramidica, spiccherà la scritta "ThinkPhone".

Stando alle indiscrezioni, si tratta di un vero e proprio top di gamma, che misurerà 58,7 x 74,4 x 8,3 millimetri per un peso di 189 grammi. Il colore del dispositivo sarà nero con il pulsante di accensione rosso (che richiama il TrackPoint dei PC Lenovo), mentre a muovere il tutto ci sarà lo Snapdragon 8+ Gen 1 - affiancato da 8/12 GB di RAM LPDDR5, 128/256/512 GB di memoria UFS 3.1 -con una batteria da 5.000 mAh, che supporterà la ricarica rapida da 68 Watt (anche in modalità wireless). Per quanto riguarda il comparto fotografico, sul posteriore ci sarà un triplo sensore: il principale da 50 MP, affiancato da altri due, rispettivamente da 13 MP e 2 MP (ultra-grandangolare a 120° e sensore di profondità).

Sul frontale, invece, il sensore avrà una risoluzione di 32 MP (con Autofocus).