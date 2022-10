Motorola oltre i pieghevoli, ecco la sua idea di smartphone arrotolabile

La notizia non giunge inattesa, in quanto già a maggio Evan Blass ne aveva anticipato lo sviluppo , ma il concept indica che il progetto sia effettivamente concreto e già in fase piuttosto avanzata, come si può vedere dal video qui sotto.

Gli smartphone con schermo arrotolabile sono una di queste, e il suo esponente più famoso è LG Rollable , un dispositivo abbandonato (anche per l' addio di LG al mercato della telefonia) nonostante fosse vicino al lancio , e che è apparso di recente in un interessante video . Ma questo è il passato, e negli ultimi mesi sono apparsi diversi rumor su progetti simili di Samsung , OPPO , Xiaomi, TCL e Motorola .

Il dispositivo è dotato di un pannello OLED flessibile in grado, alla pressione di un pulsante, di estendersi verticalmente da "poco più di" 4 pollici a 6,5 pollici.

Nonostante dal punto tecnico il telefono sembri funzionare come previsto, la parte software sembra ancora lontano dall'essere ottimizzata, in quanto solo lo sfondo segue l'espansione con un'animazione ipnotizzante. Icone e tasti di navigazione "scorrono" sullo schermo come se fossero stampati sopra e non c'è una vera e propria interfaccia che si adatta ai due formati.

Dal canto suo, Motorola non ha diffuso altre informazioni, limitandosi solo a mostrare questo video, evidentemente a scopo promozionale per le proprie capacità di sviluppo. La nostra speranza è che questo non si risolva in uno dei tanti progetti poi abbandonati, ma ovviamente le difficoltà tecniche da superare sono enormi, una su tutte la fragilità dello schermo flessibile sempre esposto (e che nei pieghevoli è infatti protetto tra le due parti del telefono).