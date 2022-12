Motorola gioca al "raddoppio": saranno 20 gli smartphone che avranno Android 13

Nel mese di agosto, Motorola pubblicò un elenco provvisorio dei suoi smartphone che avrebbero ricevuto l'aggiornamento ad Android 13. Tuttavia, dopo la diffusione, non tutti rimasero soddisfatti: difatti, erano menzionati soltanto dieci dispositivi, un numero un po' basso per un produttore importante come Motorola.

Fortunatamente, recentemente, la società ha aggiornato quell'elenco, ampliandolo in maniera importante (i dispositivi che verranno aggiornati ora sono venti). Difatti, sul forum ufficiale l'azienda, in risposta ad un utente, ha diffuso i nomi degli smartphone che riceveranno il major update. Ecco l'elenco: