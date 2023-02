Motorola Rizr è un Razr che ci ha creduto (molto) di più

Le app si allungano, la home si ridispone, ed anche lo sfondo stesso si adatta al nuovo formato: Motorola sembra aver pensato a tutto, anche al fatto di poter sfruttare la parte piegata del display, che scorre sulla back cover quando il Rizr è "compatto", per mostrare un'anteprima della fotocamera posteriore al vostro soggetto, o anche uno smiley animato, magari per far sorridere qualche bambino.

È anche possibile impostare "l'allungamento automatico", ad esempio ruotando il telefono in landscape durante un video YouTube, o se doveste scrivere un'email su Gmail.

Il peso è di 210 grammi, quindi nemmeno fuori scala per un 6,5'' (ma sono tanti se lo guardate come un 5''), ma lo spessore è decisamente più marcato in ogni situazione, e tutto ciò nonostante una batteria da soli 3.000 mAh, che per un 6,5'' sembrano assai pochi.

E la fotocamera frontale? È nascosta dal meccanismo di scorrimento, tanto che potrete usarla solo in modalità compatta, facendo scivolare ulteriormente lo schermo verso il basso di qualche altro millimetro.

Per molti versi questo Rizr sembra uno smartphone fatto e finito, ma per Motorola è solo un concept. Significa probabilmente che non sopravviverebbe ad un uso quotidiano per varie ragioni, dalla resistenza del display, sempre esposto e non protetto da piegato come nei classici fold/flip, alle perplessità che abbiamo già espresso sulla batteria, per non dire altro che non sappiamo/abbiamo considerato.

Se potremo metterci le mani sopra con un po' di calma saremo ben lieti di approfondire l'argomento, nel frattempo vi lasciamo alcune foto scattare da Android Authority.