Motorola Razr 40 è il pieghevole (abbastanza) economico e stiloso che stavate aspettando

A fianco di Razr 40 Ultra , Motorola presenta anche razr 40 , un pieghevole medio gamma che rischia di rubare attenzione al fratello maggiore, grazie a un prezzo più contenuto e a uno stile molto particolare, che non mancherà di compiacere il suo pubblico. Scopriamo quindi cos'ha di tanto affascinante Motorla razr 40 , e poi vediamo quanto costerà sul nostro mercato.

Caratteristiche Tecniche

Schermo : Esterno : 1,5'' OLED (194 x 368 pixel, 2:1, 282 ppi), 8-bit, DCI-P3, 60Hz, touch rate 120Hz, luminosità di picco 1000 nit, Gorilla Glass Victus Interno : 6,9'' FHD+ pOLED (1.080 x 2.640 pixel, 22:9, 413 ppi), LTPO, HDR10+, 10-bit, DCI-P3, 144Hz refresh rate, touch rate 240Hz/360Hz (game mode only), luminosità di picco 1400 nit

: CPU : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 RAM : 8 GB LPDDR4X

: 8 GB LPDDR4X Archiviazione : 128 GB UFS 2.2

: 128 GB UFS 2.2 Fotocamera posteriore : Principale : 64 megapixel, f/1.7, 0.7 μm (1,4 μm a 16 MP), OIS, laser autofocus Grandangolo / macro : 13 megapixel, f/2.2, 1,12 μm, FOV 120°

: Fotocamera frontale interna : 32 megapixel, f/2.4, 0,7 μm che scatta a 8MP in modalità Quad Pixel a 1,4 µm

: 32 megapixel, f/2.4, 0,7 μm che scatta a 8MP in modalità Quad Pixel a 1,4 µm Connettività : dual SIM (eSIM + SIM), 5G sub-6, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Beidou, USB-C 2.0

: dual SIM (eSIM + SIM), 5G sub-6, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Beidou, USB-C 2.0 Certificazione : IP52

: IP52 Dimensioni : 73,95 x 170,82 x 7,35 mm (aperto) / 73,95 x 88,24 x 15,8mm (chiuso)

: 73,95 x 170,82 x 7,35 mm (aperto) / 73,95 x 88,24 x 15,8mm (chiuso) Peso : 188,6 grammi

: 188,6 grammi Batteria : 4.200 mAh con ricarica cablata a 30 Watt, ricarica wireless a 5 Watt

: 4.200 mAh con ricarica cablata a 30 Watt, ricarica wireless a 5 Watt OS: Android 13

Con Razr 4 Motorola punta a sdoganare il form factor del pieghevole a conchiglia presso una più ampia fetta di utenti.

Il display esterno rimane minimalista, adatto giusto per uno sguardo rapido a orario e notifiche in arrivo, ma quello interno non ha rinunce, ed è lo stesso di Razr 40 Ultra.

All'interno abbiamo il processore medio gamma Qualcomm di riferimento, connettività allo stato dell'arte, e un buon comparto fotografico. Il look però vuole la sua parte, e combina il vetro Gorilla Glass che protegge il display esterno con la pelle vegana premium, e con una buona varietà di colori e finiture (sage green, vanilla cream, summer lilac), che potete apprezzare nella galleria a fine articolo.

Lato software abbiamo Android 13, molto "pulito", come da tradizione Motorola. In entrambi i pieghevoli sono presenti numerose funzioni di sicurezza quali ThinkShield, Moto Secure e Moto KeySafe.