Il nuovo Motorola RAZR punta tutto sullo schermo esterno

Il settore dei pieghevoli (ecco una nostra selezione dei migliori) sembra aver deciso: il formato che va per la maggiore, vuoi per il prezzo, vuoi per la comodità, è quello a conchiglia, ormai sdoganato con il termine "Flip". La concorrenza si sta facendo sempre più serrata, e dopo aver apprezzato il nuovissimo OPPO Find N2 Flip (ecco la nostra recensione), anche Motorola si sta muovendo con una versione rinnovata del suo RAZR. Scopriamo le ultime, entusiasmanti anticipazioni targate Evan Blass!

La differenza sta nei dettagli: prima di tutto le dimensioni...

Il sempre attivissimo leaker ha infatti rilasciato alcune immagini del nuovo pieghevole a conchiglia della casa alata, che rivelano non solo uno schermo esterno di dimensioni maggiori, ma anche una particolare cura nel software. Rispetto al predecessore RAZR 2022, possiamo notare una certa continuità nel design, piatto e con due fotocamere posteriori, ma lo schermo esterno cambia drasticamente, andando a coprire tutta la superficie a disposizione.

Ora le immagini condivise da Blass sembrano render non definitivi, quindi è possibile che il prodotto finale non rispecchi esattamente quello che stiamo osservando, ma il concetto generale è confermato anche da un altro sito, Tech Outlook, che non solo conferma le dimensioni dello schermo esterno (immagine sotto), ma rivela il nome in codice del dispositivo, "juno", e il suo nome di vendita, Motorola RAZR (2023).

Per dare un'idea di come il nuovo Motorola si rapporti con i suoi concorrenti, qui sotto abbiamo messo in fila i dispositivi con lo stesso formato più popolari sul mercato, ovvero Samsung Galaxy Z Flip 4 (a sinistra), Motorola RAZR 2022 (al centro) e OPPO Find N2 Flip (a destra). Come potete vedere, la differenza di dimensioni è notevole, e lo schermo esterno diventerà finalmente più utile, ma anche lo sviluppo software farà la sua parte. Andiamo a vedere perché.

A sinistra: Samsung Galaxy Z Flip 4. Al centro: Motorola RAZR 2022. A destra: OPPO Find N2 Flip

... ma anche lo sviluppo software

I numeri di vendita del re del mercato, ovvero Samsung, confermano come i cosiddetti Flip siano il formato più venduto, ma hanno attualmente un grosso limite, che riguarda l'usabilità dello schermo esterno. E questo riguarda solo parzialmente i limiti dimensionali. Samsung con la nuova One UI ha cercato di metterci una pezza con nuovi pulsanti per le impostazioni rapide, ma come abbiamo visto nella nostra recensione di OPPO Find N2 Flip, anche schermi più grandi non sono sempre sfruttati a dovere. Ecco che il nuovo Motorola RAZR (2023) potrebbe introdurre delle novità software importanti, con due pulsanti di navigazione nella metà inferiore sinistra e notifiche a grandezza naturale subito sopra (immagine sotto).