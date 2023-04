Motorola Razr 2023 esce allo scoperto: display esterno protagonista

Torniamo a parlare di smartphone pieghevoli, e stavolta non per quanto riguarda i dispositivi di Samsung, ma per quelli in arrivo da parte di Motorola. La casa alata infatti è pronta a rinnovare la serie Razr.

Parliamo ovviamente di Motorola Razr 2023, un dispositivo che abbiamo già conosciuto in parte grazie ai rumor emersi finora. Nelle ultime ore sono trapelate nuove informazioni, derivanti da un video pubblicato da Chen Jin, uno dei dirigenti di Lenovo, l'azienda che ormai da anni controlla Motorola.