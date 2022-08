Moto Razr 2022 è il top di gamma pieghevole che mira al trono di Z Flip 4

Caratteristiche Tecniche

Difficile infatti non pensare proprio allo Z Flip 4 , lanciato giusto ieri ( qui la nostra anteprima ), con il quale Moto Razr 2022 andrà a contendersi il favore degli utenti, e questo ci dà il gancio giusto per parlare di quanto costerà .

Non sottovalutate poi lo schermo frontale , che è sì piccolo ma abbastanza grande da essere usabile. Nei suoi 2,7'' trovano infatti spazio multipli widget per notifiche, meteo, chiamate, fotocamera, audio e altro.

Il nuovo Moto Razr 2022 non è insomma solo un pieghevole a conchiglia dall'indubbio fascino, ma è anche un top di gamma, con l'ultimo processore Qualcomm ed una fotocamera principale da 50 megapixel che non dovrebbe deludere. Rispetto ai modelli "flat" si potrebbe obiettare qualcosa proprio sul comparto fotografico in generale, ma lo spazio è quello che è, ed anche sulla capacità / velocità di ricarica della batteria, ma anche in questo caso i vincoli sono evidenti dal suo form factor.

Prezzo e Uscita

Moto Razr 2022 è al momento stato annunciato solo in Cina, dove sarà in vendita già da oggi, pertanto non abbiamo prezzi e disponibilità per il mercato internazionale. La conversione in euro in questi casi è ingannevole, ma in mancanza di altro è tutto ciò che abbiamo al momento.

moto razr 2022 (8/128GB): CNY 5.999 - circa 870 euro

moto razr 2022 (8/256GB): CNY 6.499 - circa 945 euro

moto razr 2022 (12/512GB): CNY 7.299 - circa 1.060 euro

Di base sembra quindi che siamo di fronte ad un modello decisamente più economico di Z Flip 4, ma è appunto troppo presto per tirare le somme (Gioco di parole voluto - NdR ); in ogni caso il lancio in Europa di Moto Razr 2022 è praticamente certo, ci sarà solo da aspettare.