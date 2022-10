Motorola Razr 2022 arriva in Italia: un vero top di gamma pieghevole

Motorola Razr 2022 è il nuovo smartphone pieghevole dell'azienda ed è un vero concentrato di tecnologia che non si fa mancare nulla. Dopo la presentazione ed il lancio per il mercato cinese, arriva anche in italia il foldable che prova a spalleggiare Galaxy Z Flip 4.

Terza iterazione della nuova linea Razr, che riprende il nome dallo storico Motorola Razr V3 del 2004, questo nuovo modello del 2022 si discosta per la prima volta dalle forme dall'antenato del 2004, eliminando il "mento" sotto lo sportellino e adottando un nuovo design, con le due metà che si richiudono perfettamente una sull'altra.