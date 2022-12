Motorola presenta il primo telefono del 2023

Moto G Play (2023): Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Il nuovo Moto G Play (2023) è stato annunciato esclusivamente per i mercati statunitense e canadese al momento.

Il prezzo di lancio corrisponde a 169,99 dollari (circa 160€) e sarà in vendita dal prossimo 12 gennaio 2023. Non è escluso che il dispositivo poi non arrivi anche dalle nostre parti. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.