Motorola potrebbe lanciare un pieghevole economico: si tratta di Razr Lite 2023

Per gli appassionati degli smartphone pieghevoli, Motorola potrebbe avere in serbo una sorpresa davvero interessante. Secondo MySmartPrice, infatti, l'azienda potrebbe rilasciare anche una versione più economica di Razr Plus 2023, ovvero Razr Lite (probabile pure che possa debuttare senza la dicitura "Lite").

A questo proposito, il leaker OnLeaks ha diffuso alcuni render che hanno fatto luce sul presunto design del dispositivo. Procedendo con ordine, il pieghevole potrebbe avere un meccanismo di chiusura a conchiglia. Il display interno, invece, dovrebbe essere circondato da cornici piuttosto sottili, mentre quello esterno – accanto alla doppia fotocamera – è abbastanza ridotto. Questo piccolo display potrebbe fornire all'utente informazioni basilari come l'orario, la percentuale della batteria e forse qualche notifica, come le chiamate in arrivo. Il telaio, infine, appare curvo e sembra certo l'utilizzo del metallo.