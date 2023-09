Motorola lancia due nuovi Moto G, con 5G e prezzi interessanti!

Insieme al nuovo Edge 40 Neo , Motorola lancia oggi in Italia anche due nuovi membri della famiglia Moto G : parliamo di Moto G84 5G e Moto G54 5G , che arrivano nel nostro paese con un interessante rapporto tra specifiche tecniche e prezzo. Parliamo di due dispositivi molto colorati (il Moto G84 è disponibile anche nella tonalità Viva Magenta, colore dell'anno 2023 di Pantone) e con un occhio all'estetica, ma dotati anche di 5G e fotocamere interessanti. Vediamo in dettaglio le specifiche tecniche.

Moto G84 5G: Caratteristiche Tecniche

Moto G54 5G: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

è disponibile a partire da oggi, al prezzo dinelle colorazioni PANTONE Viva Magenta, Marshmallow Blue e Midnight Blue.

Moto g54 5G è disponibile da oggi, al prezzo di 229,90€ nelle colorazioni Midnight Blue, Glacier Blue, Mint Green e Indigo Blue.

Chi restituisce il proprio dispositivo a Motorola, può beneficiare del programma Trade In dell'azienda. Per maggiori informazioni vi rimandiamo all'apposita pagina sul sito di Motorola.