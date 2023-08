Motorola pronta a svelare Moto G54, un medio gamma con fotocamera da 50 MP

Motorola si appresta a presentare il nuovo smartphone Motorola G54, che ha il nome in codice di "Cancun 5G". Cosi come riportato su Thetechoutlook, si tratta di un dispositivo che presenta un display FHD+ da 6,5" con supporto alla frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il quantitativo di RAM ammonta a 8 GB mentre lo spazio interno a 256 GB (espandibile fino a 1 TB). Non manca, poi, l'altoparlante stereo con supporto al Dolby Atmos e al Moto Spatial Sound.

Sul piano fotografico, il sensore principale ha una risoluzione di 50 MP con OIS, mentre quello frontale è da 16 MP. Per quanto riguarda le funzioni, Motorola ha implementato la modalità Face Retouch per migliorare le foto di gruppo, la modalità verticale e quella notturna. Non male anche l'autonomia grazie alla batteria da 5.000 mAh, che supporterà la ricarica rapida. Presente, poi, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul lato e alcune impostazioni dedicate alla privacy: ad esempio, gli utenti potranno scegliere a quali app concedere l'accesso alle proprie informazioni.