Motorola rinnova la famiglia Moto G: si punta su prestazioni e potenza

Uno degli obiettivi di Motorola è di migliorare il settore tecnologico e di trasformare il modo in cui le persone interagiscono tra di loro. Difatti, la famiglia "Moto G" si è sempre caratterizzata per l'innovazione e per avere reso accessibile le nuove tecnologie e funzionalità. Questo impegno, quindi, si rinnova con il lancio dei seguenti nuovi smartphone: Moto G73 5G, Moto G53 5G, Moto G23 e Moto G13. Moto G73 5G Il Moto G73 5G è l'ideale per l'ambito fotografico grazie al sensore principale da 50 MP, in grado di combinare ogni quattro pixel in un unico grande Ultra Pixel da 2,0um. Il display, invece, è un'ultra-ampio FHD+ da 6,5" a 120 Hz, con un rapporto schermo/corpo dell'86%. Inoltre, su tutti e quattro i nuovi dispositivi moto g, è possibile ascoltare ovunque l'audio multidimensionale Dolby Atmos, sia con le cuffie che con i due potenti altoparlanti stereo.

Il processore è un MediaTek Dimensity 930, affiancato ad 8 GB di RAM. Questo connubio, secondo l'azienda, sarà in grado di assicurare "il passaggio da un'app all'altra senza problemi. Inoltre, le applicazioni e le informazioni sono pronte in background e tutto funziona in modo fluido". Per quanto riguarda la batteria, invece, è un'unità da 5.000 mAh che supporta la ricarica veloce "TurboPowe"r da 30 W.

Moto G53 Anche in questo caso, lo smartphone è in grado di catturare ottime foto grazie al sensore principale da 50 MP, dotato della tecnologia Quad Pixel e di una fotocamera Macro Vision dedicata per i primi piani. Inoltre, il chip Qualcomm Snapdragon 480+ 5G consente di sfruttare al massimo le reti 5G: "I tuoi contenuti preferiti si scaricano in pochi secondi, i video vengono trasmessi senza lag e tenersi aggiornati sui social network è un gioco da ragazzi. Per non parlare delle potenti prestazioni a un prezzo competitivo".

Il display da 6,5" ha un refresh rate da 120 Hz, mentre la batteria è da 5.000 mAh. Inoltre, Moto G73 5G e Moto G53 5G sono dotati di Thinkshield for Mobile, un ulteriore livello di sicurezza che migliora la protezione a tutti i livelli, dalla fabbrica allo smartphone. Per aiutare i consumatori a sfruttare appieno tutte le funzionalità di sicurezza, Motorola ha aggiunto a questi dispositivi la nuova App Moto Secure, tramite la quale sarà possibile gestire la sicurezza della rete, controllare le autorizzazioni delle app e persino creare una cartella segreta per i dati più sensibili. Con questi dispositivi, infine, l'azienda ha introdotto anche Family Space, uno "spazio sicuro" dedicato dove i bambini possono imparare e giocare. Ad esempio, si potrà creare più profili e promuovere esperienze "digital sane".

Moto G23 Si tratta di uno smartphone caratterizzato da un design moderno grazie ad un corpo ultra-sottile e bordi ridotti. Tra l'altro, il sensore di impronte digitali è stato posizionato sul lato del telefono, in modo che sia facilmente accessibile e contribuisca a mantenere un look snello. Per quanto riguarda il display, si tratta di un pannello HD+ da 6,5" realizzato con bordi ristretti per visualizzare i contenuti in modo nitido e goditi un refresh rate a 90 Hz. Il tutto, poi, è mosso dal chip MediaTek Helio G85.

Lato fotografico, il sensore principale è da 50 MP con tecnologia "Quad Pixel", affiancato da una lente Macro Vision dedicata e da un obiettivo ultra-grandangolare da 125º. Moto G53, inoltre, dispone di ricarica TurboPower da 30W che offre ore di energia in pochi minuti: "Grazie all'ampia batteria, puoi ascoltare playlist più a lungo, videochattare con gli amici per ore e gustarti intere stagioni della tua serie preferita".

Moto G13 Il più economico del lotto è Moto G13, equipaggiato con processore MediaTek Helio G85, display HD+ da 6,52" con refresh rate a 90 Hz e batteria che assicura un'ottima autonomia.

Lo smartphone è dotato di un sensore da 50 MP combinato con la tecnologia Quad Pixel. Il comparto fotografico, poi, è completato da una fotocamera Macro Vision, da un sensore di profondità separato e da una fotocamera frontale da 8MP. Infine, tutti e quattro i dispositivi girano su una versione pulita di Android 13, senza skin e software complicati o applicazioni duplicate. Tra l'altro, tramite "My UX" il dispositivo potrà essere controllato con semplici gesti e le impostazioni di intrattenimento personalizzabili, dando vita a un look unico.

Prezzi e disponibilità