Motorola e Microsoft insieme per aggiungere a ThinkPhone nuove funzionalità

Motorola e Microsoft hanno annunciato due nuove funzionalità dedicate agli utenti che utilizzano ThinkPhone. Si tratta del supporto completamente integrato per le funzionalità cloud di Windows 365 e dell'integrazione di Push To Talk nella feature Walkie Talkie di Microsoft Teams. Un'esperienza di lavoro completa Grazie a questa funzionalità Motorola offre un vero e proprio PC cloud per consentire agli utenti di lavorare in qualsiasi luogo. Gli utenti di ThinkPhone possono sfruttare l'integrazione di Windows 365 e trasmettere l'esperienza di Windows direttamente dallo smartphone ad un display più grande, collegandolo con un cavo USB-C e una tastiera e un mouse Bluetooth. Gli utenti possono associare il proprio ThinkPhone a qualsiasi monitor Lenovo, compreso il monitor ThinkVision P27h-30 con display QHD da 27 pollici, e ad accessori Bluetooth come la tastiera, il mouse Lenovo Professional Wireless Rechargeable Combo e le cuffie Lenovo Go Wireless ANC.

Connettetevi facilmente con i colleghi grazie a Walkie Talkie di Microsoft Teams L'iconico pulsante Red Key del ThinkPhone rende tutto più facile. Difatti, con due tocchi, gli utenti possono sperimentare l'integrazione tra telefono e PC grazie alla connettività Think 2 Think. La comodità del tasto rosso di ThinkPhone viene ora ampliata con l'integrazione dell'app Walkie Talkie in Teams. Dopo aver programmato il Red Key per attivare la modalità Walkie Talkie, gli utenti avranno a disposizione le funzionalità di comunicazione push-to-talk (PTT) istantanee. Questa funzione integra perfettamente il Red Key con l'app Walkie Talkie in Microsoft Teams.Infine, gli utenti hanno a disposizione una serie completa di funzioni di sicurezza e assistenza grazie a ThinkShield, la piattaforma security di Lenovo dotata di parametri di sicurezza fondamentali, funzioni, hardware, software e processi specializzati che contribuiscono a garantire la sicurezza del dispositivo.