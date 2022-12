È il momento di Moto X40: Motorola annuncia l'evento di presentazione il 15 dicembre

Verso la fine dell'anno i produttori cinesi si affrettano a lanciare i loro dispositivi, e così dopo Xiaomi anche Motorola ha appena affidato alla piattaforma Weibo l'annuncio che il 15 dicembre terrà un evento di presentazione di un nuovo smartphone. L'immagine dell'evento è piuttosto criptica e riporta due smartphone affiancati, uno con e uno senza foro per la fotocamera anteriore, suggerendo che una delle due varianti (Under Screen Camera Edition?) sarà dotato di sensore sotto allo schermo, mentre lo slogan è piuttosto aggressivo: "Dovete essere senza paura per andare al lancio del nuovo prodotto Moto a Shanghai" Segui AndroidWorld su News

Più chiaro invece il post su Weibo, dove l'azienda rivela molti più dettagli, oltre a una promo che permette di vincere il dispositivo: Dai, #moto X40# Esci, abbraccia, senti ed esplora con te! Il 15 dicembre, la conferenza di lancio di nuovi prodotti moto ti invita a fissare un appuntamento con le montagne e i mari!

Cosa aspettarci quindi? Sicuramente verrà presentato almeno un modello di Moto X40 (ma probabilmente due), che è già apparso in alcuni leak durante i mesi appena trascorsi. Uno smartphone Motorola con codice modello XT2301-5 e ritenuto essere l'X40, è infatti comparso in un elenco TENAA (l'ente certificatore per le telecomunicazioni cinese), a corredo di immagini e specifiche: Schermo : curvo (a differenza del Moto X30 che aveva uno schermo piatto) su tutti e quattro i lati, FullHD + da 6,67 pollici OLED a 144Hz o persino 165Hz

: Batteria: 4.950 mAh, e una variante dotata di 4.450 mAh Per quanto riguarda il secondo dispositivo, quello con fotocamera anteriore sotto allo schermo, è possibile si tratti come l'anno scorso di un modello speciale come l'X30 Under Screen Camera Edition.